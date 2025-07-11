Группировка белок-попрошаек атаковала посетителей Омского зоопарка

Гостей Омского зоопарка предупредили о вымогающих еду белках

Гостей Омского зоопарка предупредили о банде белок-попрошаек, вымогающих еду. Соответствующая публикация появилась на странице учреждения во «ВКонтакте».

«На нашей территории завелась целая группировка социально опасных личностей, слава богу, не организованная. Наоборот, они жестоко конкурируют за внимание посетителей и кормовые участки», — говорится в публикации.

Сотрудники зоопарка уточнили, что четыре белки атакуют людей, нагло потроша вещи и карманы. «Еды у них тут вволю, но зачем копошиться в поисках желудей и шелушить какие-то шишки, когда еду принесут, под нос положат, еще и гоняться будут с уговорами, чтоб обязательно белочка из рук поела?» — поиронизировали они.

В учреждении подчеркнули, что белки не являются жителями зоопарка, поэтому информации об их здоровье нет. Посетителей призвали быть осторожными и не доверять «рыжей братве».

Ранее маньчжурская белка попала в объектив фотоловушки в заповеднике «Земля леопарда» в Приморье. Животное уже сменило зимний окрас на летний.