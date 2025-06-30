Маньчжурская красавица попала в объектив фотоловушки в российском заповеднике

Маньчжурская белка попала в объектив фотоловушки в заповеднике Приморья

Маньчжурская белка попала в объектив фотоловушки в заповеднике «Земля леопарда» в Приморье. Снимки публикует Telegram-канал нацпарка.

«Красавица маньчжурская белка спустилась к нам с вершины дерева и наблюдает», — написали авторы публикации.

Они пояснили, что животное уже сменило зимний окрас на летний. В холодное время года у белки отрастает пушистый мех с тусклым буро-серым оттенком на спине. Летом же белка становится черной, с белым брюшком.

«Жаль, похвастаться красотке некому: белки ведут одиночный образ жизни», — добавили в заповеднике.

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