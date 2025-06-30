«Лесная мелюзга» попала в фотоловушку в рязанском заповеднике

Фотоловушки Окского биосферного заповедника в Рязанской области запечатлели детенышей лесных животных. Снимки публикует новостной портал «Рязанские новости».

В фотоловушку попала различная «лесная мелюзга», в том числе три маленьких барсука. Кроме того, недалеко от барсуков живет семейство кабанов. Отмечается, что кабанята еще не поменяли свой полосатый окрас и сосут материнское молоко, однако у них есть успехи в поиске в земле всяких кабаньих вкусностей.

На размещенных кадрах также был виден лосенок. Он перемещается по лесу с матерью, которая избежала камеры.

В апреле уникальная семерка черных аистов попала в фотоловушку заповедника России.