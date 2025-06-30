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15:00, 30 июня 2025Моя страна

«Лесная мелюзга» попала в фотоловушку в рязанском заповеднике

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Н. Л. Панкова / Telegram-канал Окского государственного природного биосферного заповедника

Фотоловушки Окского биосферного заповедника в Рязанской области запечатлели детенышей лесных животных. Снимки публикует новостной портал «Рязанские новости».

В фотоловушку попала различная «лесная мелюзга», в том числе три маленьких барсука. Кроме того, недалеко от барсуков живет семейство кабанов. Отмечается, что кабанята еще не поменяли свой полосатый окрас и сосут материнское молоко, однако у них есть успехи в поиске в земле всяких кабаньих вкусностей.

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На размещенных кадрах также был виден лосенок. Он перемещается по лесу с матерью, которая избежала камеры.

В апреле уникальная семерка черных аистов попала в фотоловушку заповедника России.

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