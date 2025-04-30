Уникальная семерка черных аистов попала в фотоловушку заповедника России

В Окском заповеднике под Рязанью удалось увидеть семерых черных аистов

Уникальных черных аистов, которые считаются краснокнижными птицами, заметили под Рязанью. Новыми снимками поделился Окский природный заповедник во «ВКонтакте».

Птицы попали в фотоловушку на одном из мелководных озерков. На фото видно, как «скрытная семерка» стоит в воде и в этот момент коллективно вылавливает пропитание.

«Черный аист — птица редкая и скрытная. В отличие от белого аиста, который с удовольствием гнездится возле человеческого жилья, черный аист сторонится людей и делает гнезда в труднодоступных местах», — указали специалисты. В заповеднике также пояснили, что эта птица выбирает места для гнездования именно там, где ее не тревожат.

Вид занесен в Красную книгу России. В Рязанской области встречается только в Окском заповеднике и Мещерском национальном парке. Всего в российском регионе насчитывается около 20 пар черных аистов.

Ранее под Смоленском черный аист решил подойти ближе к людям ради спасения. Также гнездо этой редчайшей птицы впервые заметили на Телецком озере в Алтайском крае. Помимо этого, черного аиста наконец удалось увидеть в Нижегородской области.