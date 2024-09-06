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16:35, 6 сентября 2024Моя страна

Гнездо редчайшего аиста вместе с птенцами впервые заметили на Алтае

Гнездо черного аиста вместе с птенцами впервые заметили в Алтайском заповеднике

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Гнездо черного аиста впервые заметили в верхней части Телецкого озера на Алтае. Об этом сообщили специалисты Алтайского заповедника.

Недалеко от устья реки Кыга гнездо аистов увидел орнитолог Олег Митрофанов. Он также заметил, что там находились птенцы, которые были почти полностью оперены. Утверждается, что гнездование черного аиста в заповеднике было выявлено впервые.

Ранее черного аиста впервые заметили в Нижегородской области. Местный орнитолог Алексей Левашкин снял несколько кадров с птицей. Он также отметил, что видел черного аиста на юге российского региона.

Черный аист занесен в Красную книгу России. В стране запрещен его отстрел и созданы зоны покоя в местах гнездования. В настоящее время взрослые особи обитают лишь в заповедниках и заказниках. На сегодняшний день их численность в России составляет около тысячи.

В конце лета также стало известно, что из Киева в Россию прилетела редкая птица — сапсан. Россияне поймали птицу в Пермском крае, когда та охотилась на кошку. «У нас новенький — сокол сапсан с орнитологическим кольцом Украины, город Киев, — рассказала глава благотворительной организации помощи диким животным Марина Перезолова. — Каким макаром он попал в Березники, одному Богу известно».

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      Варвара Кошечкина
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