В России заметили редкого черного аиста

Орнитолог опубликовал фотографию черного аиста в Нижегородской области

Орнитолог Алексей Левашкин заметил в Нижегородской области черного аиста. Снимками он поделился на своей странице во «ВКонтакте».

«Черный аист на гнезде. Нижегородская область», — подписал он кадры. В комментариях Левашкин уточнил, что снимки сделаны на юге региона. По его словам, у аиста трое или четверо птенцов.

Черный аист защищен Красной книгой России. В стране запрещен его отстрел и созданы зоны покоя в местах гнездования. Взрослые особи обитают в заповедниках и заказниках. Численность в России — не более 500 гнездящихся пар.

Ранее сообщалось, что в Приамурье «загулявший» на 10 дней птенец аиста вернулся к сородичам. Специалисты пояснили, что после первого полета птенцы могут ошибиться с гнездом и остаться на некоторое время с другой семьей.