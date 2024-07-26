Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:37, 26 июля 2024Моя страна

«Загулявший» на 10 дней птенец аиста вернулся к сородичам

В Приамурье птенец аиста решил полетать и вернулся к сородичам через 10 дней

Кадр: Антон Сасин / «Российская газета»

В Приамурье «загулявший» на 10 дней птенец аиста вернулся к сородичам. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале орнитолога Антона Сасина.

Ученый наблюдает за птицами в Березовском заказнике через веб-камеру. Он рассказал, что 14 июля четыре птенца впервые решили полетать, но один из них не вернулся. Специалист предположил, что с ним что-то случилось.

Однако через полторы недели аистенок прилетел в родное гнездо. «Прилетел "к столу", под звук голодного набора собравшихся», — написал Сасин и объяснил, что после первого полета птенцы могут ошибиться с гнездом и остаться на некоторое время с другой семьей.

В то же время орнитолог отметил, что это также может быть чужой птенец — из другого гнезда. «Аисты в этом плане, как кролики. Для них не принципиально, чужих они кормят птенцов у себя в гнезде или своих, и птенцы также не против перекусить и переночевать у соседей. Но домой потом все равно возвращаются», — уточнил он.

Ранее волонтеры показали жизнь птенцов аиста, которых спасли с электрического столба под Черняховском в Калининградской области.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Набиуллина заявила о максимальном за 16 лет перегреве российской экономики. Что это значит и почему опасно?

      Сбер запустил серию подкастов о людях с инвалидностью

      В Париже началась церемония открытия Олимпийских игр-2024

      Дамбу прорвало в российском регионе

      Назван главный продукт для здоровья простаты

      Россиянам раскрыли стоимость туров в популярную страну Азии

      «Загулявший» на 10 дней птенец аиста вернулся к сородичам

      Аферистка притворилась военным и обманула россиянку на пять миллионов рублей

      В России одобрили экспериментальные торги криптовалютой

      Профсоюз Гильдии киноактеров США начал забастовку против производителей видеоигр

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше