В Приамурье птенец аиста решил полетать и вернулся к сородичам через 10 дней

В Приамурье «загулявший» на 10 дней птенец аиста вернулся к сородичам. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале орнитолога Антона Сасина.

Ученый наблюдает за птицами в Березовском заказнике через веб-камеру. Он рассказал, что 14 июля четыре птенца впервые решили полетать, но один из них не вернулся. Специалист предположил, что с ним что-то случилось.

Однако через полторы недели аистенок прилетел в родное гнездо. «Прилетел "к столу", под звук голодного набора собравшихся», — написал Сасин и объяснил, что после первого полета птенцы могут ошибиться с гнездом и остаться на некоторое время с другой семьей.

В то же время орнитолог отметил, что это также может быть чужой птенец — из другого гнезда. «Аисты в этом плане, как кролики. Для них не принципиально, чужих они кормят птенцов у себя в гнезде или своих, и птенцы также не против перекусить и переночевать у соседей. Но домой потом все равно возвращаются», — уточнил он.

Ранее волонтеры показали жизнь птенцов аиста, которых спасли с электрического столба под Черняховском в Калининградской области.