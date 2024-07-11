Волонтеры показали жизнь спасенных с электрического столба птенцов аиста

Волонтеры показали жизнь спасенных в Калининградской области птенцов аиста

Волонтеры показали жизнь птенцов аиста, которых спасли с электрического столба под Черняховском в Калининградской области. Соответствующий пост появился в Telegram-канале центра реабилитации диких животных «Биосфера Балтики».

Сотрудники запечатлели на видео двух птенцов, разгуливающих по территории центра. На размещенных кадрах видно, что они немного окрепли. «Аистята подрастают и начинают изучать территорию. Нам бы, конечно, пристроить еще загон под аистиный детский сад», — рассказали авторы сообщения.

Известно, что птенцы находились в гнезде без родителей неделю. Местные жители рассказали, что обращались в МЧС и администрацию, однако там в помощи отказали.

Ранее сообщалось, что случайно заглянувшего в магазин «Магнит», расположенном в Старом Осколе, редкого зверя поймали и выпустили на волю.