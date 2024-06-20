Оставшихся одних в гнезде птенцов аиста спасли в российском регионе

Под Черняховском спасли оставшихся одних в гнезде птенцов аиста

Под Черняховском в Калининградской области России спасли птенцов аиста, оставшихся одних в гнезде. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Amber Mash.

На размещенных кадрах видно, как в упомянутом регионе спасатели на подъемном кране достают из гнезда пернатых и передают волонтеру. По данным издания, из четверых худых птенцов выжили трое. «Остальных передали волонтеру из "Биосферы" — там их осмотрят и определят дальнейшую судьбу», — говорится в публикации.

Известно, что аисты находились на дереве без родителей неделю. Местные жители рассказали, что обращались в МЧС и администрацию, однако там в помощи отказали. Спасти птенцов смогли специалисты центра реабилитации диких животных «Биосфера Балтики» и сотрудники энергетической компании «Россетей».

Ранее в июне врачи спасли случайно залетевшую в Россию иностранную сову. Известно, что неравнодушные россияне нашли птицу в Арзамасском округе и забрали к себе на передержку.