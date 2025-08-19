Полосатая кокетка вышла в ночи на прогулку и попала на видео в России

«Земля леопарда» показала на видео полосатую кокетку во время отдыха в ночи

Уникальная тигрица Т28F, прозванная настоящей царицей ночи, вышла из чащи леса и попала на видео в России. Запись публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

На записи запечатлен момент, когда большая дикая кошка медленно выходит к «каменной лежанке» под деревом и смотрит в фотоловушку. Затем она слегка обнюхивает местность, поворачивается спиной к камере и ложится, удачно показывая все свои полосатые узоры.

В заповеднике заявили, что тигрица Т28F любит наслаждаться вечерней тишиной. «Но также эта полосатая кокетка не прочь покрасоваться перед камерами! На кадрах видно, как особь заметила фотоловушку, но вида не подала», — сказано в сообщении.

Ранее в России тигрята вышли на прогулку с матерью, приняли ванны из грязи и попали на видео. Тогда же специалисты, глядя на запись, в шутку сказали, что «дети даже в диких лесах остаются детьми».

В начале июля стало известно, что в России наконец устранена угроза вымирания редчайшего тигра. В стране насчитали 750 особей, что почти вдвое больше, чем было 12 лет назад.