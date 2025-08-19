Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:30, 19 августа 2025Моя страна

Полосатая кокетка вышла в ночи на прогулку и попала на видео в России

«Земля леопарда» показала на видео полосатую кокетку во время отдыха в ночи
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Уникальная тигрица Т28F, прозванная настоящей царицей ночи, вышла из чащи леса и попала на видео в России. Запись публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram-канале.

На записи запечатлен момент, когда большая дикая кошка медленно выходит к «каменной лежанке» под деревом и смотрит в фотоловушку. Затем она слегка обнюхивает местность, поворачивается спиной к камере и ложится, удачно показывая все свои полосатые узоры.

В заповеднике заявили, что тигрица Т28F любит наслаждаться вечерней тишиной. «Но также эта полосатая кокетка не прочь покрасоваться перед камерами! На кадрах видно, как особь заметила фотоловушку, но вида не подала», — сказано в сообщении.

Ранее в России тигрята вышли на прогулку с матерью, приняли ванны из грязи и попали на видео. Тогда же специалисты, глядя на запись, в шутку сказали, что «дети даже в диких лесах остаются детьми».

В начале июля стало известно, что в России наконец устранена угроза вымирания редчайшего тигра. В стране насчитали 750 особей, что почти вдвое больше, чем было 12 лет назад.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскрыл возможные гарантии безопасности для Украины от США

    Туристы застряли в темноте без связи в парке с опасными хищниками и попали на видео

    В Белом доме заявили о высмеивании Трампом одной темы по Украине

    В США оценили вероятность снижения учетной ставки в сентябре

    Мотоциклист открыл огонь по группе туристов и украл их вещи на азиатском курорте

    Белый дом увидел свет в конце туннеля

    Белый дом назвал условие «хорошей сделки» по Украине

    Бездомную экс-модель сняли на улице с часами Rolex

    Появилось видео уничтожения «Бабы-яги» из стрелкового оружия в российском регионе

    Губерниев оценил информацию о вынужденном отъезде Исинбаевой из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости