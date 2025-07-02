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17:05, 2 июля 2025Моя страна

В России устранили угрозу вымирания амурского тигра

В России насчитали 750 амурских тигров, хищникам больше не угрожает вымирание
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В России амурскому тигру больше не угрожает вымирание. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия устранила угрозу вымирания амурского тигра, заявил министр юстиции Константин Чуйченко на фотовыставке «Земля больших кошек». По его словам, в стране насчитали 750 особей, что почти вдвое больше, чем в 2013 году.

«С уверенностью можем сказать, что мы избежали и ликвидировали угрозу вымирания этого прекрасного хищника», — отметил министр. Ранее два молодых тигра в Приморье вернулись в дикую природу после реабилитации.

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