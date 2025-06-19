Детеныши самой редкой кошки появились на свет в парке Крыма и попали на видео

Котята дальневосточного леопарда появились на свет в сафари-парке «Тайган» в Крыму и попали на видео. Ролик опубликовал директор парка Олег Зубков в личном аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

У самой редкой кошки на земле появилось двое детенышей-самок. По словам Зубкова, это большое счастье, потому что самцов много, а «девочек всегда не хватает».

Малыши еще слепые, их выкармливает мать. «Сегодня был первый осмотр: все хорошо, растут», — заключил Зубков.

Ранее в заповеднике «Земля леопарда» в объектив фотоловушки попал спящий амурский тигр. Хищник прилег отдохнуть прямо перед камерой и перевернулся животом кверху.

