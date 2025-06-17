Самая крупная кошка планеты прилегла отдохнуть в лесу и попала на видео

Амурский тигр прилег отдохнуть в заповеднике Приморского края и попал на видео

Амурский тигр прилег отдохнуть прямо перед фотоловушкой в заповеднике «Земля леопарда» в Приморском крае. Хищник попал на видео, которое публикует Telegram-канал природоохранной организации.

На записи видно, как самая крупная кошка планеты спокойно спит в лесу животом кверху. Затем животное просыпается и уходит, предположительно, осматривать свои владения.

«Тигры — территориальные животные, имеют свои индивидуальные участки обитания, границы которых регулярно обходят и метят с помощью запаховых, визуальных и вокальных знаков», — объяснили авторы публикации.

Ранее в заповеднике «Земля леопарда» заметили мастера маскировки — дальневосточную лягушку. Земноводное с трудом можно было разглядеть среди сухой листвы.