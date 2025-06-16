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13:46, 16 июня 2025Моя страна

Мастера маскировки заметили в российском заповеднике

Дальневосточную лягушку заметили в заповеднике в Приморском крае
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Егор Сафьянников / Telegram-канал «Земля леопарда» — дирекция заповедников»

Дальневосточную лягушку заметили в заповеднике «Земля леопарда» в Приморском крае. Фото опубликовано в Telegram-канале природоохранной организации.

Уточняется, что эти лягушки — мастера маскировки. На снимке амфибию светло-коричневого цвета с трудом удается разглядеть среди сухой листвы.

«Сверху лягушка сероватая, бурая, коричнево-оливковая, иногда с темными пятнами», — рассказали в заповеднике. При этом у самцов горло и брюшко белые, а у самок — желтовато-розовые, часто с мраморным рисунком.

Дальневосточные лягушки живут до шести лет и наиболее активны днем и в сумерках.

Ранее в заповеднике «Земля леопарда» сняли на видео прогулку пятнистого оленя. На ролике животное неспешно идет на фоне сопок и облаков.

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