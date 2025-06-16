Мастера маскировки заметили в российском заповеднике

Дальневосточную лягушку заметили в заповеднике в Приморском крае

Дальневосточную лягушку заметили в заповеднике «Земля леопарда» в Приморском крае. Фото опубликовано в Telegram-канале природоохранной организации.

Уточняется, что эти лягушки — мастера маскировки. На снимке амфибию светло-коричневого цвета с трудом удается разглядеть среди сухой листвы.

«Сверху лягушка сероватая, бурая, коричнево-оливковая, иногда с темными пятнами», — рассказали в заповеднике. При этом у самцов горло и брюшко белые, а у самок — желтовато-розовые, часто с мраморным рисунком.

Дальневосточные лягушки живут до шести лет и наиболее активны днем и в сумерках.

Ранее в заповеднике «Земля леопарда» сняли на видео прогулку пятнистого оленя. На ролике животное неспешно идет на фоне сопок и облаков.