Пятнистый олень прогулялся в российском заповеднике и попал на видео

Прогулка пятнистого оленя попала на видео в заповеднике в Приморском крае

Прогулка пятнистого оленя попала на видео в заповеднике «Земля леопарда» в Приморском крае. Ролик публикует дирекция природоохранной организации в Telegram-канале.

На кадрах видно, как животное идет по возвышенности на фоне сопок, укрытых облаками. Авторы публикации уточнили, что олень забрался так высоко ради вкусной еды.

В заповеднике есть 450 скрытых лесных камер, и данные с них специалисты собирают вручную. «Подобрать место, где проходят животные, да еще и на такой шикарной локации — это искусство», — отмечается в посте.

Ранее в нацпарке «Земля леопарда» сняли на видео кражу фотоловушки. Технику похитил и погрыз амурский тигр.