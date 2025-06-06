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09:06, 6 июня 2025Моя страна

Кража фотоловушки самой большой кошкой на планете попала на видео

Амурский тигр украл фотоловушку, погрыз ее и попал на видео
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Самая большая кошка на планете — амурский тигр — попала в объектив камер в приморском национальном парке «Земля леопарда» во время кражи фотоловушки. Видеозапись публикует Telegram-канал парка.

Там указали, что «преступление» было совершено еще зимой, однако раскрыть его удалось только сейчас. На кадрах, сделанных соседней фотоловушкой, хищник несет в зубах «добычу», продолжающую снимать происходящее. В какой-то момент он ложится на землю, в объектив в это время попадает лишь хвост кошки, а за кадром слышны звуки жевания камеры.

Представители парка отметили, что на данный момент лесную камеру так и не удалось найти. При этом, по их данным, всего обитатели леса смогли похитить шесть скрытых камер.

«Такое поведение свойственно для молодых: что-то новое, необычное и пахнет непривычно. Некоторые звери могут бояться, а некоторых это, наоборот, привлекает», — говорится в сообщении.

Ранее в Приморье туристы на автомобиле встретили тигра и сняли происходящее на видео.

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