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16:30, 19 мая 2025Моя страна

В Приморье туристы встретили вальяжного тигра

В Приморском крае туристы встретили безмятежного тигра и сняли его на видео
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Приморье туристы на автомобиле встретили тигра. Снятое ими видео публикует «Амур Инфо».

Путешественники-экстремалы отправились в поездку по тайге в Тернейском районе Приморского края. Хотя в этой части региона проложены дороги, люди там нечастые гости. Поэтому дикие животные обычно не пугаются при приближении автомобилей.

Туристы заметили вальяжного тигра недалеко от грунтовой дороги, в чаще, примерно в 230 километрах от поселка Терней. Хищник был абсолютно безмятежен и никак не отреагировал на людей, продолжив отдыхать. «Десять метров до тигра», — спокойно прокомментировал встречу, снимавший видео мужчина.

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Ранее сообщалось, что двух амурских тигров выпустили в тайгу после реабилитации в центре «Тигр» в Приморском крае. Животных сняли на видео.

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