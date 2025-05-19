В Приморье туристы встретили вальяжного тигра

В Приморском крае туристы встретили безмятежного тигра и сняли его на видео

В Приморье туристы на автомобиле встретили тигра. Снятое ими видео публикует «Амур Инфо».

Путешественники-экстремалы отправились в поездку по тайге в Тернейском районе Приморского края. Хотя в этой части региона проложены дороги, люди там нечастые гости. Поэтому дикие животные обычно не пугаются при приближении автомобилей.

Туристы заметили вальяжного тигра недалеко от грунтовой дороги, в чаще, примерно в 230 километрах от поселка Терней. Хищник был абсолютно безмятежен и никак не отреагировал на людей, продолжив отдыхать. «Десять метров до тигра», — спокойно прокомментировал встречу, снимавший видео мужчина.

Ранее сообщалось, что двух амурских тигров выпустили в тайгу после реабилитации в центре «Тигр» в Приморском крае. Животных сняли на видео.