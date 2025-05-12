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12:37, 12 мая 2025Моя страна

Рычащих амурских тигров сняли на видео в российском регионе

Двух амурских тигров выпустили в тайгу после реабилитации в Приморском крае
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Telegram-канал центра «Тигр»

Двух амурских тигров выпустили в тайгу после реабилитации в центре «Тигр» в Приморском крае. Животных сняли на видео, которое публикует пресс-служба центра.

На ролике видно, что двух хищников, брата и сестру, привезли в лес в контейнерах. Когда люки открылись, животные издали страшный рык, а затем скрылись среди деревьев.

Полуторагодовалые тигры попали в центр реабилитации в начале 2025 года. Юные кошки остались без матери и пытались выживать, как могли, нападая на поселки Дальнереченского района.

В центре «Тигр» большие кошки научились охотиться и набрали вес. Как только они достаточно подросли, их выпустили в отдаленном от населенных пунктов районе с достаточной кормовой базой. «Надеемся, что проживут долгую и сытую жизнь в дикой природе», — написали авторы поста.

Ранее основатель центра спасения животных Кирилл Потапов «усыновил» медвежат Коди и Харли из Башкирии. Он забрал косолапых, которых бросила мать.

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