Россиянин «усыновил» медвежат

Екатеринбуржец Кирилл Потапов «усыновил» медвежат Коди и Харли из Башкирии

Основатель центра спасения животных Кирилл Потапов «усыновил» медвежат Коди и Харли из Башкирии. Об этом пишет Telegram-канал «Моя Уфа| Новости Уфы и Башкирии».

Житель Екатеринбурга забрал брошенных матерью косолапых, которых привезли на Средний Урал в начале апреля. Известно, что четвероногим лишь по три месяца от рождения. Сейчас медвежата питаются из бутылочек, однако скоро в их рацион войдут каши, фрукты, овощи и рыба.

В центре Потапова также обитает медведица Маша, которая чувствует по запаху новых жильцов. По словам мужчины, животные не пересекутся на одной территории. «Если их в один вольер с Машей поселить, могут быть всякие разборки. Собак можно будет разнять, а медведей не получится», — пояснил он.

Ранее в мае купание медведицы с медвежатами в луже попало на видео в российском регионе. Кадры удалось запечатлеть Радику и Марии из Екатеринбурга и Озерска. Они возвращались в село Нугуш после прогулки по экотропе в национальном парке «Башкирия».