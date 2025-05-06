Купание медведицы с медвежатами в луже попало на видео в российском регионе

Купание медведицы с медвежатами в луже попало на видео в Башкирии

Купание семейства медведей в луже попало на видео в Башкирии. Ролик публикует министерство природопользования и экологии российского региона.

Уточняется, что кадры удалось запечатлеть Радику и Марии из Екатеринбурга и Озерска. Они возвращались в село Нугуш после прогулки по экотропе в национальном парке «Башкирия».

Внезапно туристы увидели медведицу с тремя медвежатами на проезжей части. «Притормозили и наблюдали, как бурая красавица купается в луже», — сказано в публикации. После водных процедур животные ушли в лес, а россияне продолжили путь.

Ранее в Ингушетии медведь забрался на частный двор и разорил улей. Похождения сладкоежки сняли на видео.