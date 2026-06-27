Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:06, 27 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали цель закрытых переговоров между Путиным и Лукашенко

Депутат Чепа: Целью переговоров между Путиным и Лукашенко может быть ультиматум Зеленского
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool via Reuters

Целью переговоров между лидерами президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко за закрытыми дверями могут быть ультиматумы украинского лидера Владимира Зеленского, считает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе закрытых переговоров обсуждают очень деликатные непубличные вопросы. Такое предположение высказал корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев.

«Можно только предполагать, какие вопросы обсуждают на встрече президенты двух братских стран. Но мы видим, что в последнее время появилось очень много информации об открытых угрозах со стороны Зеленского в адрес Белоруссии. Это хамские ультиматумы в отношении Белоруссии. Я думаю Александра Григорьевича это не может оставить равнодушным», — сказал Чепа.

Парламентарий также отметил, что между странами есть и ряд других тем, которые требуют обсуждения. При этом болевой точкой для всех, по его словам, остается отношение Европы к конфликту на Украине.

Ранее сообщалось, что Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию 26 июня. Накануне они с главой российского государства провели встречу один на один в резиденции Путина на Валдае. Сегодня переговоры продолжаются в расширенном формате.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа причина удара США по школе в Иране

    Фицо высказался о военной помощи Словакии Украине

    На Западе вызвало гнев заявление Рубио о поддержке США Украины

    В России назвали цель закрытых переговоров между Путиным и Лукашенко

    Москвичей предупредили об ухудшении погоды

    В Московской области объявили беспилотную опасность

    Предсказан резкий рост мировых цен на сахар

    Госдума определила судьбу законопроекта о повышении лимита ОСАГО

    Вопрос возвращения жителей Курской области с Украины назвали закрытым

    Тревел-блогерша описала три популярных в России продукта фразой «в Мексике стали роскошью»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok