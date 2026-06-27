В России назвали цель закрытых переговоров между Путиным и Лукашенко

Депутат Чепа: Целью переговоров между Путиным и Лукашенко может быть ультиматум Зеленского

Целью переговоров между лидерами президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко за закрытыми дверями могут быть ультиматумы украинского лидера Владимира Зеленского, считает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе закрытых переговоров обсуждают очень деликатные непубличные вопросы. Такое предположение высказал корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев.

«Можно только предполагать, какие вопросы обсуждают на встрече президенты двух братских стран. Но мы видим, что в последнее время появилось очень много информации об открытых угрозах со стороны Зеленского в адрес Белоруссии. Это хамские ультиматумы в отношении Белоруссии. Я думаю Александра Григорьевича это не может оставить равнодушным», — сказал Чепа.

Парламентарий также отметил, что между странами есть и ряд других тем, которые требуют обсуждения. При этом болевой точкой для всех, по его словам, остается отношение Европы к конфликту на Украине.

Ранее сообщалось, что Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию 26 июня. Накануне они с главой российского государства провели встречу один на один в резиденции Путина на Валдае. Сегодня переговоры продолжаются в расширенном формате.