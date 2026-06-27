Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:27, 27 июня 2026Мир

Названа причина удара США по школе в Иране

Bloomberg: Просчеты разведки США привели к атаке на школу в Иране
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Ошибки американской разведки при анализе потенциальных целей привели к удару по школе в Иране. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

«Среди ошибок (...) упущенные замечания аналитика и несвязанные между собой системы разведки США», — сказано в материале.

По данным агентства, в 2019 году аналитик американской разведки, изучавший потенциальные цели, обнаружил, что объект в городе Минаб, который США считали частью военно-морской базы элитного подразделения иранских вооруженных сил, на самом деле оказался начальной школой. Он зафиксировал это с помощью инструмента цифровой разведки, но тот не был интегрирован с официальной базой данных, используемых США для выбора целей.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с ракетным обстрелом начальной школы для девочек в иранском городе Минаб. Глава Белого дома заявил, что, по его мнению, удар был нанесен не американскими силами.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В день начала конфликта была разрушена школа для девочек в Минабе на юге Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Празднование дня рождения в Подмосковье закончилось массовым отравлением. Погибшие допустили роковую ошибку

    Предсказан резкий рост мировых цен на сахар

    Госдума определила судьбу законопроекта о повышении лимита ОСАГО

    Вопрос возвращения жителей Курской области с Украины назвали закрытым

    Тревел-блогерша описала три популярных в России продукта фразой «в Мексике стали роскошью»

    Названа причина удара США по школе в Иране

    Европейская страна предложила разрешить спор Польши и Украины

    На Западе признали неспособность противостоять России

    Роднина высказалась о перспективах Трусовой в фигурном катании

    На Украине анонсировали запуск аналога «Искандера»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok