Трамп заявил о непричастности США к ракетному удару по начальной школе в Иране

Трамп заявил, что США непричастны к ракетному удару по начальной школе в Минабе

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с ракетным обстрелом начальной школы для девочек в иранском городе Минаб. Его слова приводит NBC News.

Высказываясь о возможной вовлеченности Вашингтона, глава Белого дома заявил, что, по его мнению, удар был нанесен не американскими силами. «Я не думаю, что это были мы», — отметил он.

Ранее NYT сообщила, что обломки ракеты, которой ударили по школе для девочек в Минабе в Иране, имеют маркировку боеприпасов США. Также стало известно, что еще одна американская ракета PrSM попала по спортивному залу и расположенной рядом начальной школе на юге Ирана 28 февраля.