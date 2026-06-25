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02:02, 25 июня 2026Мир

Трамп заявил о непричастности США к ракетному удару по начальной школе в Иране

Трамп заявил, что США непричастны к ракетному удару по начальной школе в Минабе
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с ракетным обстрелом начальной школы для девочек в иранском городе Минаб. Его слова приводит NBC News.

Высказываясь о возможной вовлеченности Вашингтона, глава Белого дома заявил, что, по его мнению, удар был нанесен не американскими силами. «Я не думаю, что это были мы», — отметил он.

Ранее NYT сообщила, что обломки ракеты, которой ударили по школе для девочек в Минабе в Иране, имеют маркировку боеприпасов США. Также стало известно, что еще одна американская ракета PrSM попала по спортивному залу и расположенной рядом начальной школе на юге Ирана 28 февраля.

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