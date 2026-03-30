США уличили еще в одной атаке на школу в Иране

NYT: Американская ракета PrSM попала по спортивному залу и школе на юге Ирана

Американская ракета PrSM попала по спортивному залу и расположенной рядом начальной школе на юге Ирана 28 февраля. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на экспертов и результаты анализа фото и видеозаписей.

По данным издания, в первый день конфликта в Иране при ударе по спортзалу и школе недалеко от военного объекта на юге Ирана была применена баллистическая ракета американского производства.

Отмечается, что местные власти сообщили, что в результате этого и других ударов по городу Ламерд не стало по меньшей мере 21 человека. Эта атака произошла в тот же день, когда и удар по школе в городе Минаб.

Издание заявило, что проверило видео с двумя ударами по Ламерду, а также кадры с места происшествия, и пришло к выводу, что характеристики оружия, взрывы и повреждения соответствуют баллистической ракете малой дальности под названием Precision Strike Missile (PrSM), которая взрывается прямо над целью, разбрасывая во все стороны мелкие вольфрамовые шарики.

На видео, снятом во время одного из ударов по жилому району примерно в 270 метрах от спортивного зала и школы, видно, как оружие летит по воздуху, а его характерный силуэт соответствует PrSM, в воздухе ракета взрывается, образуя большой огненный шар.

На другом видео, снятом камерой видеонаблюдения прямо напротив спортивного зала, виден удар по залу и прилегающей к нему школе. На видео не видно приближающейся ракеты, но отчетливо виден взрыв прямо над зданием. На фотографиях с места происшествия видны дыры на зданиях, по всей видимости, от шариков.

Газета подчеркнула, что прямо рядом со спортивным залом находится штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции, однако неизвестно, пострадал ли он во время атаки.

Ранее NYT сообщила, что обломки ракеты, которой ударили по школе для девочек в Минабе в Иране, имеют маркировку боеприпасов США.