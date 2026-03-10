Раскрыты подробности удара США по школе для девочек в Иране

NYT: Обломки ракеты, которой ударили по школе в Минабе, имеют маркировку США

Обломки ракеты, которой ударили по школе для девочек в Минабе в Иране, имеют маркировку боеприпасов США. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Согласно анализу, проведенному газетой The New York Times, на обломках ракет, предположительно отразившихся в смертоносных ударах по военно-морской базе и начальной школе на юге Ирана 28 февраля, видны опознавательные знаки американской крылатой ракеты», — говорится в материале.

Как отмечает издание, несмотря на то, что неясно, где и как были обнаружены эти фрагменты, они содержат серийные номера и другие данные, соответствующие классификации и маркировке боеприпасов Министерством обороны США и его поставщиками.

«По всей видимости, эти остатки принадлежат крылатой ракете Tomahawk американского производства, выпущенной в 2014 году или позже», — заключила газета.

Ранее издание The Wall Street Journal заявило, что надежды США и Израиля на быстрый крах Ирана пока не оправдываются. По мнению газеты, об этом свидетельствует работа внутренней структуры иранского руководства.