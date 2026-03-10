В США заявили о неоправданных надеждах Вашингтона на быстрый крах Ирана

WSJ: Надежды США и Израиля на быстрый крах Ирана не оправдываются

Надежды Соединенных Штатов Америки и Израиля на быстрый крах Ирана пока не оправдываются. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Внутренняя структура иранского руководства непрозрачна, и трудно составить объективное представление о его положении, особенно когда США и Израиль не вводят войска на территорию Ирана. Однако очевидные свидетельства эффективности [режима] ясно показывают, что надежды США и Израиля на быстрый крах режима пока не оправдываются», — говорится в материале.

Как отмечает издание, степень стойкости, продемонстрированная руководством Ирана, поднимает вопрос о том, как долго США и Израиль смогут продолжать войну сверху и какой ценой, если их враг не сдастся.

Одна из причин, по которой иранские лидеры смогли выдержать подавляющее военное давление, заключается в том, что они планировали новую войну с тех пор, как понесли тяжелые потери во время 12-дневной войны с Израилем и США в июне 2025 года.

«Они были готовы. Даже если их военный потенциал и здания будут уничтожены, они считают, что одних авиаударов недостаточно, чтобы разрушить режим», — сказал основатель Корпуса стражей исламской революции, ныне проживающий в изгнании в США, Мохсен Сазегара.

Ранее демократы потребовали объяснить причины нападения США на Иран. Несколько сенаторов-демократов угрожают инициировать многочисленные голосования по вопросам военных полномочий и иным образом сорвать работу Палаты представителей, если республиканцы не согласятся провести публичные слушания с ключевыми должностными лицами американской администрации о причинах нападений на Иран.