Bloomberg: Демократы потребовали объяснить причины нападения США на Иран

Несколько сенаторов-демократов угрожают инициировать многочисленные голосования по вопросам военных полномочий и иным образом сорвать работу Палаты представителей, если республиканцы не согласятся провести публичные слушания с ключевыми должностными лицами администрации президента США Дональда Трампа о причинах нападений на Иран. Об этом сообщает Bloomberg.

Группа демократов заявила, что они потребуют проведения открытых слушаний с участием государственного секретаря Марко Рубио и министра обороны Пита Хегсета. Они также выразили разочарование тем, что все брифинги до настоящего времени были засекречены и проходили за закрытыми дверями.

«Есть причина держать это в секрете, потому что вы не верите, что [ситуация] выдержит проверку временем, поэтому мы это и делаем», — сказал сенатор Тим Кейн.

Ранее стало известно, что некоторые советники Трампа в частном порядке призывали его продумать план вывода Вашингтона из войны с Ираном. Уточняется, что это произошло на фоне резкого роста цен на нефть и опасений, что затяжной конфликт может спровоцировать политическую негативную реакцию.