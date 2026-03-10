Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:14, 10 марта 2026Мир

Стало известно о призыве советников к Трампу вывести США из войны с Ираном

WSJ: Советники призывали Трампа продумать план вывода США из войны с Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Некоторые советники президента США Дональда Трампа в частном порядке призывали его продумать план вывода Вашингтона из войны с Ираном на фоне резкого роста цен на нефть и опасений, что затяжной конфликт может спровоцировать политическую негативную реакцию. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам источников, советники Трампа с тревогой наблюдали, как цены на нефть взлетели до более чем 100 долларов за баррель. Также собеседники издания отмечают, что им звонили некоторые обеспокоенные республиканцы по поводу промежуточных выборов.

«Когда растут цены на бензин и нефть, растут и цены на все остальное. Учитывая, что доступность товаров и так была проблемой, это создает серьезные трудности», — сказал независимый экономический советник Трампа Стивен Мур.

Как отмечает газета, команда Трампа в последние дни также пришла к выводу о необходимости более агрессивного плана коммуникаций, чтобы убедить общественность в необходимости войны, поскольку многие потребители сталкиваются с ростом цен на бензин.

Ранее стало известно, что высокопоставленные помощники Трампа запаниковали из-за подскочивших цен на нефть после атаки на Иран. Отмечается, что администрация Трампа ожидала кратковременный рост цен на нефть в первые дни войны с Ираном, однако масштаб и устойчивость реакции рынка застали их врасплох.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская экономика столкнулась с серьезной проблемой

    Нефть резко подешевела на фоне заявлений Трампа

    У ликвидированного бойца ВСУ нашли «тетрадь расходов»

    Объявлено о возможной подготовке значительной операции в зоне СВО

    Названы главные ошибки в использовании секс-игрушек

    В словах Трампа о завершении конфликта в Иране сильно усомнились

    Демократы потребовали объяснить причины нападения США на Иран

    В МИД рассказали об изменении позиции России по Украине из-за войны в Иране

    В МИД рассказали о прогрессе в переговорах на Украине из-за войны в Иране

    Россиянка оказалась в больнице с ожогами после отдыха в глэмпинге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok