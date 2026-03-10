Стало известно о призыве советников к Трампу вывести США из войны с Ираном

Некоторые советники президента США Дональда Трампа в частном порядке призывали его продумать план вывода Вашингтона из войны с Ираном на фоне резкого роста цен на нефть и опасений, что затяжной конфликт может спровоцировать политическую негативную реакцию. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам источников, советники Трампа с тревогой наблюдали, как цены на нефть взлетели до более чем 100 долларов за баррель. Также собеседники издания отмечают, что им звонили некоторые обеспокоенные республиканцы по поводу промежуточных выборов.

«Когда растут цены на бензин и нефть, растут и цены на все остальное. Учитывая, что доступность товаров и так была проблемой, это создает серьезные трудности», — сказал независимый экономический советник Трампа Стивен Мур.

Как отмечает газета, команда Трампа в последние дни также пришла к выводу о необходимости более агрессивного плана коммуникаций, чтобы убедить общественность в необходимости войны, поскольку многие потребители сталкиваются с ростом цен на бензин.

Ранее стало известно, что высокопоставленные помощники Трампа запаниковали из-за подскочивших цен на нефть после атаки на Иран. Отмечается, что администрация Трампа ожидала кратковременный рост цен на нефть в первые дни войны с Ираном, однако масштаб и устойчивость реакции рынка застали их врасплох.