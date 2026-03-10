Реакция рынка нефти после атаки США на Иран вызвала панику в Белом доме

CNN: Реакция рынка нефти на атаку на Иран застигла врасплох помощников Трампа

Высокопоставленные помощники президента США Дональда Трампа запаниковали из-за подскочивших цен на нефть после атаки на Иран. Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным источников, администрация Трампа ожидала кратковременный рост цен на нефть в первые дни войны с Ираном, однако масштаб и устойчивость реакции рынка застали их врасплох.

Ранее цена на нефть почти превысила 100 долларов за баррель впервые за четыре года в связи с сокращением добычи ресурса странами Ближнего Востока — крупнейшими производителями на рынке, а также блокировки нефти в Персидском заливе. В свою очередь, сам Дональд Трамп, говоря о ценах на нефть подчеркнул, что его ничто не тревожит.

28 февраля, после атаки со стороны Израиля и США, СМИ сообщили, что Иран перекрыл Ормузский пролив — главный канал экспорта и импорта нефти и газа более чем для десяти стран. 4 марта заместитель командующего Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Акбарзаде заявил, что Иран «не позволит ни одной капле нефти покинуть этот регион».