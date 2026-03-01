Реклама

18:55, 1 марта 2026

Трамп похвастался операцией в Иране

Президент США Трамп: В Иране 48 лидеров исчезли одним махом
Майя Назарова

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News похвастался операцией в Иране. Он отметил, что 48 лидеров исчезли «одним махом», передает РИА Новости.

Глава Белого дома подчеркнул, что никто не верил в успех операции. По словам Трампа, операция США против Ирана идет, «опережая график».

Говоря о ценах на нефть он подчеркнул, что его ничто не тревожит. «Я просто делаю то, что правильно, в итоге все получается», — добавил американский лидер.

До этого стало известно, что США применили 4 бомбардировщика B-2 для ударов по Ирану. Кроме того, предположительно, американцы сбросили десятки 900-килограммовых бомб на подземные позиции баллистических ракет в Иране.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Ей дали название «Эпическая ярость».

