Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:38, 1 марта 2026Интернет и СМИ

Появились подробности об ударах США по Ирану

Журналистка Fox News: США применили 4 бомбардировщика B-2 для ударов по Ирану
Майя Назарова
Бомбардировщик B-2

Бомбардировщик B-2. Фото: Ethan Miller / Getty Images

США применили 4 бомбардировщика B-2 для ударов по Ирану. Такие подробности появились у журналистки Fox News, передает РИА Новости.

Кроме того, по ее данным, американцы сбросили десятки 900-килограммовых бомб на подземные позиции баллистических ракет в Иране.

До этого Центральное командование США заявило о трех жертвах среди американских солдат. Еще пять военнослужащих получили тяжелые ранения.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Ей дали название «Эпическая ярость».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран заявил об ударе по американскому авианосцу Abraham Lincoln. Что на это ответили в США?

    Нетаньяху заявил о намерении усилить удары по Ирану

    Мамаев рассказал о влиянии ситуации в Дубае на работу его футбольной академии

    Трамп похвастался операцией в Иране

    В США опровергли данные об ударе Ирана по американскому авианосцу

    Появились подробности об ударах США по Ирану

    Назван фаворит матча чемпионата Англии межу «Арсеналом» и «Челси»

    Дикий кабан промчался по городу и ранил четырех человек на улице и в торговом центре

    Иранский беспилотник влетел в многоэтажку в Дубае

    Огонь охватил нефтяную платформу в Персидском заливе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok