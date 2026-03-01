Реклама

18:06, 1 марта 2026Мир

Стало известно о жертвах среди военных США в ходе операции в Иране

Центральное командование США заявило о трех жертвах среди американских солдат
Майя Назарова

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Центральное командование США заявило о трех жертвах среди американских военных в ходе операции в Иране. О подробностях стало известно из поста командования в X.

По предварительным данным, еще пять военнослужащих получили тяжелые ранения.

До этого сообщалось, что корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал авианосец Военно-морских сил (ВМС) США Abraham Lincoln. Американский авианосец был атакован четырьмя баллистическими ракетами.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Ей дали название «Эпическая ярость».

