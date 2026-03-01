Реклама

Иран атаковал американский авианосец

КСИР атаковал четырьмя баллистическими ракетами авианосец США Abraham Lincoln
Маргарита Щигарева
Фото: U.S. Navy / Mass Communication Specialist 1st Class Jesse Monford / Handout / Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал авианосец Военно-морских сил (ВМС) США Abraham Lincoln. Об этом в Telegram заявило иранское телевидение IRIB.

Американский авианосец был атакован четырьмя баллистическими ракетами, уточнила пресс-служба КСИР.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани обратился к соседним странам из-за эскалации конфликта. Он подчеркнул, что целью ударов Тегерана выступают американские базы в регионе.

Перед этим обозреватель Forbes Питер Сучиу заявил, что потопить авианосец ВМС США имеющимися у Ирана средствами практически невозможно. По словам аналитика, считается, что конструкция авианосцев обуславливает сохранение плавучести даже после значительных повреждений.

