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Силовые структуры
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10:03, 8 июня 2026Силовые структуры

Мешки денег и дворец от бизнеса с онлайн-казино в России попали на видео

ФСБ и СК показали видео обысков у членов ОПС, принимавших ставки онлайн-казино в РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ и Следственный комитет (СК) России провели обыски у членов организованного преступного сообщества (ОПС), под контролем которого в России работал сервис по приему незаконных ставок в 14 онлайн-казино. Оперативное видео задержания и обысков опубликовал ТАСС.

На кадрах видны обыски в офисе, расположенном в небоскребе. Показана наличность в мешках, деньги пересчитывают. Бойцы спецназа пришли во дворец и вывели мужчину. В помещениях богатый интерьер, на парковке и гараже ретро-автомобиль и дорогостоящие марки машин.

Задержаны 24 человека, еще восемь участников ОПС объявлены в розыск.

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