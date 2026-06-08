Появились подробности о масштабной сети по приему ставок онлайн-казино в России

СК: Задержаны 24 члена ОПС, обеспечивавшего работу онлайн-казино, 8 объявлены в розыск

Задержаны 24 участника преступного сообщества, контролировавшего сеть по приему ставок онлайн-казино. Об этом сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Им предъявлены обвинения в незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества (ОПС) и участии в нем. Лидеры и активные участники ОПС заключены под стражу. Еще восемь обвиняемых объявлены в розыск.

Они принимали ставки в онлайн-казино «Pin-Up»/«Pinco», «FreshCasino», «Leon», «MelBet», «MostBet», «PlayFortuna», «Punch», «RioBet», «Shangrilla», «WhyCasino», «lwin», «Azino», «WinWin», «888Casino», осуществляя тысячи транзакций.

В ходе обысков изъяты деньги и предметы роскоши, а также дорогостоящие автомобили. На имущество наложен арест.