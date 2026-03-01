Реклама

Иран обратился к соседним странам

Секретарь ВСНБ Ирана Лариджани: Мы не намерены нападать на соседние страны
Фото: Kemal Aslan / Reuters

Секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани обратился к соседним странам на фоне эскалации на Ближнем Востоке. Публикацию он разместил в X.

Лариджани заявил, что Тегеран не намерен нападать на соседние государства. «Но если базы, расположенные в ваших странах, будут использоваться против нас, и если Соединенные Штаты будут проводить операции в регионе с использованием этих сил, то мы будем наносить удары по этим базам», — отметил он.

По словам секретаря ВСНБ, территория военных баз США является американской.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что президент США Дональд Трамп пересек «очень опасную красную линию». Так он прокомментировал уничтожение верховного лидера республики Али Хаменеи.

Перед этим сообщалось, что в Тегеране подняли траурный флаг в память о Хаменеи. Известно, что в момент смерти он находился на рабочем месте в своей резиденции.

