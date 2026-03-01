В Иране заявили о пересечении Трампом «очень опасной красной линии»

Министр Хатибзаде: Трамп пересек красную линию, когда убрал лидера Ирана Хаменеи

Президент США Дональд Трамп пересек «очень опасную красную линию», когда убрал верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде в разговоре с CNN.

Хатибзаде заявил, что с религиозной точки зрения Хаменеи был великим лидером, поэтому шииты по всему миру отреагируют на это. По его словам, этот факт совершенно очевиден, потому что президент Трамп «перешел очень опасную красную линию».

«У нас нет иного выбора, кроме как ответить», — подчеркнул дипломат.

Хатибзаде добавил, что власти Ирана уже связались с арабскими странами Персидского залива, чтобы закрыть базы США, которые Тегеран считает угрозой собственной безопасности.

Ранее сообщалось, что в столице Ирана Тегеране подняли траурный флаг в память о Хаменеи. Известно, что в момент убийства он находился на рабочем месте в своей резиденции. Это произошло ранним утром в субботу, 28 февраля. В Иране объявили 40 дней общенационального траура и 7 дней общенациональных выходных.

