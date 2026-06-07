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20:43, 7 июня 2026Россия

Минобороны раскрыло число уничтоженных БПЛА ВСУ

Минобороны: Системы ПВО уничтожили 58 украинских БПЛА за 12 часов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 58 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за 12 часов. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

«В течение дня в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны заявили, что российские силы противовоздушной обороны в ночь на 7 июня перехватили и ликвидировали 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных украинской стороной.

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