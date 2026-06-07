Минобороны раскрыло число уничтоженных БПЛА ВСУ

Минобороны: Системы ПВО уничтожили 58 украинских БПЛА за 12 часов

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 58 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) за 12 часов. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

«В течение дня в период с 8:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Ранее в Минобороны заявили, что российские силы противовоздушной обороны в ночь на 7 июня перехватили и ликвидировали 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных украинской стороной.