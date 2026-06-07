Названо число сбитых над Россией за ночь БПЛА

Минобороны: Над регионами России за ночь сбили 95 украинских БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 7 июня перехватили и ликвидировали 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных украинской стороной. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Уточняется, что дроны были сбиты в период с 20:00 до 07:00 над территориями Белгородской, Калужской, Брянской, Ростовской, Курской, Новгородской, Тульской, Смоленской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Чёрного моря.

Ранее сообщалось, что атаковавшие Санкт-Петербург и Ленинградскую 6 июня БПЛА могли лететь на регион через страны Балтии. Это предположил заведующий кафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.