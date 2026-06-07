Партия «Гражданский договор» во главе с Пашиняном набрала 32,7 %

Действующая власть Армении уступила коллективной оппозиции на парламентских выборах. Об этом сообщает Telegram-канал 24News.

Согласно окончательным данным независимого экзитпола на момент закрытия избирательных участков, партия «Гражданский договор» во главе с Николом Пашиняном набрала 32,7 процента голосов. При этом общий голос основных оппозиционных сил, проходящих в парламент, составляет 52,9 процента.

Так, «Сильная Армения» набрала 29 процентов, блок «Армения» — 13,2 процента, ОВК — 6,1 процента, «Крылья единства» — 4,6 процента голосов. В парламентских выборах участвуют 18 политических объединений: 16 партий и два партийных блока.

Голосование подошло к концу к 19:00 по московскому времени.