В Венесуэле спустя 70 часов после землетрясения спасли ребенка

В Венесуэле из-под завалов спустя 70 часов после землетрясения спасли 11-летнего ребенка

В Венесуэле из-под завалов спустя 70 часов спасли 11-летнего ребенка. Об этом сообщило Министерство обороны Колумбии в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Спустя 70 часов под завалами [поисковый отряд] USAR COL-1 смог спасти живым 11-летнего Моисеса в ходе операции, которая вселяет надежду и укрепляет миссию по дальнейшему поиску выживших», — говорится в сообщении [цитата по ТАСС].

Ведомство также отметило самоотверженность и храбрость спасателей, которые продолжают работу на месте.

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле в ночь на 25 июня. Очаг залегал на глубине 13 километров, а его эпицентр был в 60 километрах от города Валенсия. Ранее сообщалось, что число людей, затронутых землетрясением в Венесуэле, по предварительным данным, может достигать 6,76 миллиона.