Модрич обошел Марадону по одному показателю

Хорватский полузащитник Лука Модрич обошел аргентинца Диего Марадону по одному показателю. Об этом сообщает корреспондент« Ленты.ру».
Матч заключительного тура группового этапа ЧМ-2026 с Ганой стал для 40-летнего хорвата 22-м на мундиалях. По этому показателю он вышел на шестое место в истории турнира, сравнявшись с немецким вратарем Мануэлем Нойером. Их опережают аргентинец Лионель Месси (28), немцы Лотар Маттеус (25) и Мирослав Клозе (24), португалец Криштиану Роналду (24), а также итальянец Паоло Мальдини (23).
Также игра с Ганой стала для Модрича 201-й за хорватскую сборную. В составе национальной команды он завоевал серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.
Ранее в Аргентине открыли самую большую в мире статую Лионеля Месси. Монумент появился в аргентинском городе Неукен. Его высота составляет 26 метров, а вес — 70 тонн.