Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
00:38, 28 июня 2026Спорт

Модрич обошел Марадону по одному показателю

Хорватский полузащитник Лука Модрич обошел аргентинца Диего Марадону по матчам на ЧМ
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Хорватский полузащитник Лука Модрич обошел аргентинца Диего Марадону по одному показателю. Об этом сообщает корреспондент« Ленты.ру».

Матч заключительного тура группового этапа ЧМ-2026 с Ганой стал для 40-летнего хорвата 22-м на мундиалях. По этому показателю он вышел на шестое место в истории турнира, сравнявшись с немецким вратарем Мануэлем Нойером. Их опережают аргентинец Лионель Месси (28), немцы Лотар Маттеус (25) и Мирослав Клозе (24), португалец Криштиану Роналду (24), а также итальянец Паоло Мальдини (23).

Также игра с Ганой стала для Модрича 201-й за хорватскую сборную. В составе национальной команды он завоевал серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Ранее в Аргентине открыли самую большую в мире статую Лионеля Месси. Монумент появился в аргентинском городе Неукен. Его высота составляет 26 метров, а вес — 70 тонн.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ пригрозили нанести удары по Белоруссии

    В Венесуэле спустя 70 часов после землетрясения спасли ребенка

    Журналист из США высказался об «Алых парусах»

    Раскрыто имя секретного гостя на празднике «Алые паруса»

    Кадыров заявил о захвате двух колумбийских наемников в зоне СВО

    Модрич обошел Марадону по одному показателю

    Известного футболиста обвинили в изнасиловании

    Назван фаворит матча ЧМ-2026 Хорватия — Гана

    Стало известно о больших потерях ВСУ в Сумской области

    Стоматолог раскрыла неожиданную пользу жвачки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok