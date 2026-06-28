Модрич обошел Марадону по одному показателю

Хорватский полузащитник Лука Модрич обошел аргентинца Диего Марадону по матчам на ЧМ

Хорватский полузащитник Лука Модрич обошел аргентинца Диего Марадону по одному показателю. Об этом сообщает корреспондент« Ленты.ру».

Матч заключительного тура группового этапа ЧМ-2026 с Ганой стал для 40-летнего хорвата 22-м на мундиалях. По этому показателю он вышел на шестое место в истории турнира, сравнявшись с немецким вратарем Мануэлем Нойером. Их опережают аргентинец Лионель Месси (28), немцы Лотар Маттеус (25) и Мирослав Клозе (24), португалец Криштиану Роналду (24), а также итальянец Паоло Мальдини (23).

Также игра с Ганой стала для Модрича 201-й за хорватскую сборную. В составе национальной команды он завоевал серебряные и бронзовые медали чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

Ранее в Аргентине открыли самую большую в мире статую Лионеля Месси. Монумент появился в аргентинском городе Неукен. Его высота составляет 26 метров, а вес — 70 тонн.