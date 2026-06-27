В Аргентине открыли самую большую статую Месси

В Аргентине открыли самую большую статую футболиста Лионеля Месси высотой в 26 метров

В Аргентине открыли самую большую статую Лионеля Месси. Об этом сообщает As.

Монумент появился в аргентинском городе Неукен. Его высота составляет 26 метров, а вес — 70 тонн.

Автором проекта стал художник Альдо Бероиса. Статуя изображает Месси, который стоит на коленях и с поднятой вверх правой рукой в футболке сборной Аргентины. У ног футболиста стоит Кубок мира.

Ранее самый большой памятник Месси находился в индийском городе Калькутта. Его высота составляла 21 метр. Статую установили в декабре 2025 года в рамках тура аргентинского футболиста Greatest of all time, когда он путешествовал по стране с соотечественником Родриго де Полем и уругвайцем Луисом Суаресом. В мае 2026-го местные жители обратились в мэрию города с жалобой на неустойчивость памятника при сильном ветре, после чего было принято решение о его сносе.