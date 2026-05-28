В Индии решили демонтировать 21-метровую статую Месси

В Индии демонтируют 21-метровую статую Месси по соображениям безопасности

В Индии демонтируют 21-метровую статую Месси по соображениям безопасности. Об этом сообщает ESPN.

Власти города Калькутта, где стоит монумент, хотят убрать его из-за того, что он шатается при сильном ветре. Статую поставили в декабре 2025 года в рамках тура аргентинского футболиста Greatest of all time, когда он путешествовал по стране с соотечественником Родриго де Полем и уругвайцем Луисом Суаресом. В мае 2026-го местные жители обратились в мэрию города с жалобой на неустойчивость памятника при сильном ветре, после чего было принято решение о его сносе.

Отмечается, что монумент возвели за 27 дней. Это самая высокая статуя, построенная в честь футболиста. Сейчас власти Калькутты ищут альтернативные площадки для ее размещения.

Ранее стало известно, что Месси получил травму перед ЧМ-2026. У него выявили перегрузку, вызванную мышечной усталостью в левом подколенном сухожилии. Точные сроки возвращения 38-летнего форварда на поле будут зависеть от его клинического и функционального прогресса.