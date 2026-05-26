12:19, 26 мая 2026Спорт

Стал известен характер травмы Месси перед чемпионатом мира

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sam Navarro / Imagn Images / Reuters

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси был вынужденно заменен в матче регулярного чемпионата Главной лиги футбола (MLS) против «Филадельфия Юнион» из-за мышечного дискомфорта. Об этом сообщается на сайте команды.

После дополнительных медицинских обследований клуб сообщил о предварительном диагнозе: перегрузка, вызванная мышечной усталостью в левом подколенном сухожилии. Точные сроки возвращения 38-летнего форварда на поле будут зависеть от его клинического и функционального прогресса.

Встреча прошла в ночь на 25 мая и завершилась победой «Интер Майами» со счетом 6:4. Месси, отметившийся двумя результативными передачами, покинул поле на 73-й минуте.

Месси попал в расширенную заявку сборной Аргентины на чемпионат мира по футболу 2026 года. Турнир пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля. Аргентина сыграет в группе J с Алжиром, Австрией и Иорданией.

