Россия
13:15, 26 мая 2026Россия

В Совфеде высказались о существовании Литвы в случае атаки на Калининград

Сенатор Джабаров: При атаке на Калининград Литва просто перестанет существовать
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Литва прекратит свое существование в случае, если решит атаковать Калининград. Такой сценарий будущего для страны Прибалтики предрек первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с газетой «Взгляд».

Ранее министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что идея атаковать Калининград силами НАТО продиктована необходимостью продемонстрировать решительный настрой Прибалтики. Дипломат также призывал Североатлантический альянс «показать русским», что силы НАТО способны прорваться в Калининградскую область.

Возможно, Будрис забыл, что Калининградская область – часть России, и при атаке на регион Литва просто перестанет существовать. По сути, глава литовского МИД своими высказываниями предлагает лишить своих же сограждан родины

Владимир Джабаровсенатор

По мнению сенатора, Будрис пытается придать себе политический вес в глазах других стран Европейского союза. Кроме того, он указал на отсутствие у стран Прибалтики понимания, что Запад использует их как и Украину в роли расходного материала. В случае же реального конфликта с Россией страны ЕС не станут поддерживать Литву, Латвию и Эстонию, добавил Джабаров.

После заявлений Будриса первый зампред Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что Россия может уничтожить Литву за 15 минут в случае вторжения НАТО в Калининград. Депутат подчеркнул, что в последнее время западные политики все чаще провоцируют конфликт с Россией, не отдавая отчет о последствиях такого столкновения.

В свою очередь, зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал не придавать словам главы МИД Литвы большого значения, прокомментировав его заявление фразой «чем меньше размер, тем более истошный лай». По поводу эскалации конфликта высказались и в Кремле — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заметил, что высказывания Будриса о наличии у НАТО сил для нападения на Калининград граничат с безумием.

