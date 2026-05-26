Сообщения об ужесточении правил для покупателей маркетплейсов опровергли

Ozon и Wildberries опровергли сообщения об ужесточении правил для покупателей

В соцсетях распространилась информация о том, что маркетплейсы готовят новые правила для покупателей с 1 июня. Авторы сообщений указывают, что с июня крупные онлайн-площадки — Ozon и Wildberries собираются изменить условия оплаты, доставки и возврата товаров.

Однако информацию опровергли и Ozon, и Wildberries. Так пресс-служба Ozon сообщила «Ленте.ру», что сообщения не соответствуют действительности.

«Мы не планируем вводить изменения по условиям оплаты, доставки и возврата товара», — добавил представитель платформы.

Пресс-служба Wildberries также заявила «Ленте.ру», что информация об изменении условий оплаты заказов, возврата товаров и обратной доставки для покупателей не соответствует действительности.

«Компания не вводила новые условия для клиентов и не меняла стоимость обратной логистики. Все необходимые сведения, включая условия оплаты, доставки и возврата, отображаются для покупателя заранее — до совершения покупки в личном кабинете», — рассказал представитель компании.

Сообщение о том, что маркетплейсы вводят новые правила для покупателей, не получило распространения в федеральных СМИ. Однако вброс опубликовали некоторые региональные медиа.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».