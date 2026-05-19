В Госдуме пригрозили уничтожить Литву за 15 минут после заявления главы МИД о Калининграде

Россия может уничтожить Литву за 15 минут в случае вторжения НАТО в Калининград. Об этом, комментируя слова главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о нападении на российский город, сообщил первый зампред Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT.

Будрис ранее заявил о необходимости НАТО «показать русским», что альянс может напасть на Калининград. Глава МИД указывал, что у стран Запада есть ресурсы, чтобы при необходимости сровнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы.

«Пусть они попробуют напасть своими силами. Через 15 минут от них ничего не останется», — сказал Чепа в ответ на угрозы Литвы. Депутат подчеркнул, что в последнее время западные политики все чаще провоцируют конфликт с Россией, не отдавая отчет о последствиях такого столкновения.

Заявление Будриса прокомментировал и зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Экс-президент использовал фразу «чем меньше размер, тем более истошный лай», отметив, что за призывами политиков балтийских стран в действительности ничего не стоит.