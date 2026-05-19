Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:41, 19 мая 2026Наука и техника

Российский «Одиссей» увеличил дальность полета БПЛА на десятки километров

«Народный фронт»: Ретранслятор «Одиссей» увеличил дальность полета БПЛА
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский воздушных ретранслятор «Одиссей» увеличил дальность полета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на десятки километров. Об этом ТАСС рассказали в «Народном фронте».

Как уточнили в конструкторском бюро «Авиатехнолаб», дрон-ретранслятор «Одиссей» создан совместно с бригадой спецназа Воздушно-десантных войск. Тестовая партия изделия поставлена в войска, в ходе испытаний ударный БПЛА при помощи ретранслятора увеличил дальность полета до 70 километров.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

Ранее Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) сообщил агентству, что модуль связи «Кузнечик» получил режим «Подхват», позволяющий удвоить радиус боевой работы беспилотников.

В апреле ЦБСТ сообщил, что расположенная в Санкт-Петербурге компания «Кравт» начала серийное производство складных FPV-дронов «Матрешка» с системой донаведения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Неизвестные с оружием ворвались в здание редакции «Московского комсомольца»

    Звезда «Ворониных» сообщила о подготовке к операции

    Парикмахер показала прическу с отвалившимися после окрашивания волосами

    Стало известно о смерти российской школьницы на территории дома

    Россиянам назвали способ удобрить огород и не отравиться

    Россиянам назвали способы снизить риск диабета

    Массовая драка со стрельбой в российском городе попала на видео

    Минобороны Эстонии отвергло использование Украиной своего воздушного пространства

    Власти России собрались ввести новую пошлину

    В России ответили на заявление Мерца о переговорах с Москвой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok