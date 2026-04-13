Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:26, 13 апреля 2026Наука и техника

В России начали производство складной «Матрешки» с донаведением

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Расположенная в Санкт-Петербурге компания «Кравт» начала серийное производство складных FPV-дронов «Матрешка» с системой донаведения. Об этом рассказали в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), передает ТАСС.

Квадрокоптер получил складные лучи рамы, которые позволяют использовать трубчатый контейнер для беспилотника. Тубус поддерживает заряд батарей «Матрешки» и обеспечивает его подогрев. Поэтому оператор может в короткий срок приступить к использованию дрона. «Поставки "Матрешек" целесообразно осуществлять в виде пакетов с тубусом распределения питания от внешней сети. В каждом пакете может находиться до 29 контейнеров с дронами», — рассказали в ЦБСТ.

В организации добавили, что беспилотник оснащен универсальным разъемом, который позволяет быстро установить необходимый модуль связи или катушку с оптоволокном для проводного управления.

Ранее в апреле «Народный фронт» сообщил, что в зону проведения специальной военной операции направили партию оптоволоконных дронов «Скворец-опто» дальностью 20 километров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Будущий премьер Венгрии высказался о диалоге с Путиным и счел россиян прекрасными людьми. Он поддержал снятие санкций ЕС с России

    Трамп пригрозил «заглянуть на Кубу» после Ирана

    Небензя захотел увидеть учителя истории Каллас

    Кучерова признали фаворитом в борьбе за индивидуальную награду НХЛ

    Небензя назвал ЕС соучастником преступлений Украины

    Мощный пожар в парке аттракционов в российском городе попал на видео

    Россиянам подсказали простую формулу для оценки эффективности сна

    В Заветах Ильича взметнулось пламя высотой с трехэтажный дом

    Трамп объяснил цели американцев в Ормузском проливе

    Медведев прокомментировал планы США по блокировке Ормузского пролива фразой Оруэлла

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok